Данія через компанію Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) направила близько € 4,5 млн фінансування для забезпечення постачання до України нових мобільних контейнерних котелень.

Данія це одна з країн, яка робить найбільші внески для Україні, враховуючи розмір її території країни. Гуманітарна робота та зусилля з відбудови спрямовуються через партнерів. Одним з таких є NEFCO.

Інформація з’явилась на сайті NEFCO.

"Данія та Україна є дуже близькими партнерами, і приємно бачити, що наше партнерство також може забезпечувати підтримку критично важливої інфраструктури теплопостачання у Східній Україні. Підтримка роботи системи теплозабезпечення має вирішальне значення для стійкості та боєздатності України. Крім того, це також позитивно впливає на скорочення викидів CO2 в Україні", – йдеться на сайті.

Попередані 20 газових котелень потужністю 39 МВт забезпечать централізованим опаленням понад 180 тисяч людей. Близько 10% українців, які отримують допомогу, є внутрішньо переміщеними особами.

Передбачається монтаж нових котлів, прокладання нових труб, профілактичні кроки із запобігання замерзанню систем теплопостачання взимку, а також технічне обслуговування систем для забезпечення їхньої надійної безперервної роботи.

Нові котли забезпечать більш ефективне виробництво тепла і дозволять зменшити споживання газу приблизно на 1,70 млн куб. м на рік. Це зумовить щорічне скорочення CO2 майже на 3,4 тис. тонн.

"Ми дуже раді, що можемо продовжувати співпрацю з данською Програмою фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF) в рамках цього та інших проєктів в Україні задля підтримки та екологізації критичної інфраструктури. Важливість цієї підтримки з боку Данії неможливо недооцінити, і вона вкрай необхідна в ці надзвичайно складні часи", - написано на сайті компанії.