Данія підтвердила, що передасть Україні F-16

Втім, для цього необхідно дотримання деяких умов.

Данія підтвердила передавання Україні сучасних винищувачі F-16.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Данії.

"Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такого передавання", - наголосили у відомстві.

За даними Міноборони, умови включають, але не обмежуються цим: успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також - необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

У Міноборони наголошують, що ці винищувачі вже давно затребувані і повинні "сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії росії".

Своєю чергою, данський міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен наголосив, що підтримка України з боку Данії є непохитною.