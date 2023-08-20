Матеріали:
Теми:

Данія підтвердила, що передасть Україні F-16

20 серпня 2023, 18:27
Данія підтвердила, що передасть Україні F-16
Фото: commons.wikimedia.org
Втім, для цього необхідно дотримання деяких умов.

Данія підтвердила передавання Україні сучасних винищувачі F-16.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Данії.

"Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такого передавання", - наголосили у відомстві.

За даними Міноборони, умови включають, але не обмежуються цим: успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також - необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

У Міноборони наголошують, що ці винищувачі вже давно затребувані і повинні "сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії росії".

Своєю чергою, данський міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен наголосив, що підтримка України з боку Данії є непохитною.

Даніядопомога арміївійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється