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Данія планує додатково витратити на оборону $17 млрд

19 лютого 2025, 20:31
Данія планує додатково витратити на оборону $17 млрд
Фото: з вільного доступу
У пропозиції йдеться про збільшення витрат на оборону до 2033 року.
Данія планує збільшити витрати на оборону до 120 мільярдів крон (17 мільярдів доларів) до 2033 року, щоб протистояти ескалації загроз безпеці з боку росії. 
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
 
Зазначається, що таку пропозицію розглянули в уряді країни. Витрати планують покрити за рахунок пом’якшення фіскальної політики Данії та вищих, ніж очікувалося раніше, надходжень до бюджету. 
 
Цей план Данія розробила після того, як Трамп почав вимагати від європейських членів НАТО більше сприяти обороні континенту у час, коли офіційні особи США провели зустріч із росіянами щодо війни в Україні.
 
Данія стурбована тим, що "поспішне припинення вогню" може зміцнити позицію путіна, і це може підбадьорити російського диктатора до протистояння із НАТО, якщо він вважатиме блок ослабленим або розділеним.
 
Європейські країни поспішають розробити плани підтримки України та збільшення власних витрат на оборону. Прем’єр-міністерка Данії після зустрічі з іншими європейськими лідерами у Парижі попередила, що припинення вогню в Україні може поставити Європу "в ще більш небезпечну ситуацію".
 
9 лютого Служба оборонної розвідки Данії попередила, що росія становитиме "реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО" протягом двох років, якщо вона зможе вивільнити ресурси, які зараз вона спрямовує на війну проти країни, особливо якщо росія вважатиме, що США не можуть або не будуть підтримувати європейські країни НАТО. Це якщо країни НАТО не збільшать військові інвестиції, уточнили у розвідці. 
 
Раніше міністерство фінансів Данії підвищило оцінку майбутніх надходжень до бюджету країни, заявивши, що уряд має додаткові 21,3 мільярда крон, які можна витратити до 2030 року.
 
Минулого місяця Фредеріксен заявила, що очікує, що довгостроковий оборонний бюджет Данії становитиме "ближче до 5%" валового внутрішнього продукту, ніж поточна ціль НАТО у 2%, враховуючи підвищений ризик безпеки.
 
Данія, чиї вузькі протоки є критичною торговою артерією для експорту нафти москвою через Балтійське море, є серед тих європейських країн, які підтримують послаблення бюджетних правил блоку, щоб дозволити державам-членам інвестувати більше в оборону. 

 

Даніявійна в Україніросія окупанти

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