Данія планує додатково витратити на оборону $17 млрд

У пропозиції йдеться про збільшення витрат на оборону до 2033 року.

Данія планує збільшити витрати на оборону до 120 мільярдів крон (17 мільярдів доларів) до 2033 року, щоб протистояти ескалації загроз безпеці з боку росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Зазначається, що таку пропозицію розглянули в уряді країни. Витрати планують покрити за рахунок пом’якшення фіскальної політики Данії та вищих, ніж очікувалося раніше, надходжень до бюджету.

Цей план Данія розробила після того, як Трамп почав вимагати від європейських членів НАТО більше сприяти обороні континенту у час, коли офіційні особи США провели зустріч із росіянами щодо війни в Україні.