Данія планує відправити військових в Україну на навчання через загрозу росії

Навчання можуть відбутися вже цього літа.

В україну планують відправити кілька груп данських солдатів.

Про це оголосив начальник сухопутних військ і генерал-майор Петер Бойсен в інтерв’ю телеканалу TV 2.

"Солдати, які представлятимуть різні полки сухопутних військ, будуть направлені на навчання без зброї. Особлива увага приділяється досвіду трирічної дронової війни на фронті", - сказав Бойсен.

За словами Бойсена, нові системи озброєнь і бойова техніка стали результатом його двох візитів в Україну за останні місяці. Тепер він планує прискорити процес, відправивши більше солдатів на курси в Україну.

"Швидкість - це мислення. За 42 роки моєї служби в армії я не бачив, щоб події розвивалися так стрімко, як зараз", - додав генерал.

Наразі не визначено точної кількості солдатів, а курси ще не затверджено, проте планується, що інструктори і солдати пройдуть навчання тривалістю від одного до двох тижнів - можливо, вже цього літа.

"Ми відправимо групи, щоб вони на місці дізналися, який досвід отримали українці. Щоб ті, хто щодня працює з цим, а не тільки я, отримали реальний досвід", - додав Бойсена.

Посол рф в Данії Володимир Барбін уже заявив, що відправка данських військових в Україну для вивчення бойового досвіду "ще глибше втягує Данію в конфлікт" і провокує подальшу неконтрольовану ескалацію. Начебто військові об'єкти і місця дислокації особового складу Данії в будь-якій точці України будуть "законною метою" для російської армії.