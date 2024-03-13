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Данія з 2026 року планує розширити систему призову на жінок

13 березня 2024, 15:55
Данія з 2026 року планує розширити систему призову на жінок
Фото: з вільного доступу
Також Копенгаген збільшить кількість призовників і терміни строкової служби.

Данія планує збільшити розширити систему призову на жінок та продовжити терміни строкової служби.

Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише  DR.

Захищати свою країну – це одна з найпочесніших справ. Тож уряд вносить пропозицію розширити призов. Ми пропонуємо повну рівність між двома статями”, – зазначила вона.

За її словами, такий підхід буде більше відповідати реаліям сучасного світу.

Розширення призовної системи на жінок планується з 2026 року. Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що відповідне законодавство розраховують схвалити не пізніше 2025 року, щоб з наступного року воно вже застосовувалося.

Це означає, що усі молоді люди, незалежно від статі, можуть бути призвані до Збройних сил і проходити строкову службу на тих самих умовах. Іншими словами, призов має відповідати сучасним умовам – і нашим фундаментальним цінностям, що відображають наше суспільство, і загрозам, які можуть перед нами постати”, – сказав міністр.

На 2023 рік частка жінок, які пішли служити добровільно, складала 25% серед близько 4700 строковиків. У Данії призивають не усіх без винятку молодих людей − відбір здійснюється шляхом лотереї.

Термін строкової служби планують розширити з близько 4 місяців до 11 місяців. Перші 5 місяців строковики будуть проходити базову підготовку, а решту часу – отримувати конкретну спеціальність. 

Щорічна кількість призовників зросте до 5000 осіб. 

Також уряд повідомив, що на оборонні потреби у наступні 5 років планують виділити додаткові 40 млрд крон – близько 5,3 млрд євро. За словами Фредеріксен, це означає, що у 2024 і 2025 роках Данія витратить на оборону 2,4% свого ВВП, що включатиме і вартість наданої Україні військової допомоги.

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