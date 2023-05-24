Данія починає навчання українських пілотів на F-16

Стефанчук в межах візиту до Данії провів переговори щодо військової і фінансової допомоги Україні і про підтримку у відбудові.

Таку заяву зробив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив він інтерв’ю Укрінформ.

“Але мені здається, що найважливіше, із чим ми повертаємось із країни, це домовленість про те, що Данія починає навчання українських пілотів на літаках F-16. Ми чудово розуміємо, що означає цей перший крок. Це означає, що буквально через кілька місяців ми будемо говорити про другий крок, який повністю закріпить нашу перевагу в небі, який допоможе закрити небо”, - заявив Стефанчук.

За його слоавами, ще кілька місяців тому ніхто не вірив у постачання Україні винищувачів F-16, а зараз Данія та інші країни висловили готовність навчати українських пілотів.

“Це чітко означає, що вже найближчим часом будемо говорити саме про повноцінну повітряну коаліцію, яка дасть можливість українцям відчувати максимальну захищеність, яка створить перевагу на фронті, яка дасть можливість досягти основної мети – вигнати геть росіян з України”, — додав Голова ВРУ.