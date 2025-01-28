Данія просить допомоги Європи для захисту Гренландії від Трампа – Bloomberg

Трамп ясно дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії, які сягають його першого терміну, не зникнуть.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен звертається до своїх європейських союзників по допомогу в боротьбі з вимогами президента США Дональда Трампа віддати Гренландію.

Фредеріксен здійснює турне великими столицями після вливання 2 млрд доларів на оборону арктичного острова, на який поклав око Трамп. Це частина ширшого плану з посилення патрулювання у водах Північної Атлантики.

За словами обізнаних джерел, Данія, яка зазнає практично щоденних нападок з боку нового Білого дому, вирішила не надто активно підтримувати риторику Трампа на публіці і попросила європейських союзників зробити те саме.

За словами джерел, ідея полягає в тому, щоб применшити загрози і не загострювати ситуацію.

Трамп ясно дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії, які сягають його першого терміну, не зникнуть. Він наполягає, що хоче захопити найбільший у світі острів з міркувань безпеки, і відмовився виключити застосування сили.