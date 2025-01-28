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Данія просить допомоги Європи для захисту Гренландії від Трампа – Bloomberg

28 січня 2025, 13:31
Данія просить допомоги Європи для захисту Гренландії від Трампа – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Трамп ясно дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії, які сягають його першого терміну, не зникнуть.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен звертається до своїх європейських союзників по допомогу в боротьбі з вимогами президента США Дональда Трампа віддати Гренландію.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Фредеріксен здійснює турне великими столицями після вливання 2 млрд доларів на оборону арктичного острова, на який поклав око Трамп. Це частина ширшого плану з посилення патрулювання у водах Північної Атлантики.
 
За словами обізнаних джерел, Данія, яка зазнає практично щоденних нападок з боку нового Білого дому, вирішила не надто активно підтримувати риторику Трампа на публіці і попросила європейських союзників зробити те саме.
 
За словами джерел, ідея полягає в тому, щоб применшити загрози і не загострювати ситуацію.
 
Трамп ясно дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії, які сягають його першого терміну, не зникнуть. Він наполягає, що хоче захопити найбільший у світі острів з міркувань безпеки, і відмовився виключити застосування сили.
 
Bloomberg пише, що Фредеріксен відвідала канцлера Олафа Шольца в Берліні, а потім зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі 28 січня.
 
Відповідно до стратегії Данії Фредеріксен і Шольц уникали прямої згадки про гренландську кризу у своїх заявах журналістам перед переговорами.
 
Проте, у тонко завуальованому посиланні на територіальні вимоги, висунуті президентом США, Шольц заявив, що непорушність кордонів є основоположним принципом міжнародного права, якого має дотримуватися кожна країна.
 
"Цей принцип має застосовуватися до всіх. Я також ясно дав це зрозуміти тут кілька днів тому: кордони не повинні переміщатися силою, кого б це не стосувалося", - сказав Шольц.
 
Зі свого боку Фредеріксен заявила в Берліні: "Ми стикаємося з більш невизначеною реальністю, реальністю, яка вимагає ще більш згуртованої Європи і більшої співпраці. Європа, наш континент, заснована на ідеї, що співпраця, а не конфронтація, призведе до миру, прогресу, процвітання, і давайте шанувати цю ідею".

 

СШАДаніяГренландіявійна в Україні

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