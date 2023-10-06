Данія придбала завод із виробництва боєприпасів

Відправлятиме боєприпаси в Україну.

Уряд Данії досяг угоди про придбання заводу із виробництва боєприпасів. Виготовлені снаряди планується надавати Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр оборони Данії Троелс Лунс Поульсен оголосив про плани ймовірного придбання заводу у вересні.

За його словами, виготовлені на заводі боєприпаси будуть відправлені в Україну, зазначивши, що російське вторгнення "поставило виробництво боєприпасів у Європі під різке навантаження".

"Загальна критична ситуація чітко показала мені як міністру оборону необхідність відновлення виробництва боєприпасів у Данії. Постачання боєприпасів – в інтересах національної безпеки", – зазначив Поульсен.

Вартість придбаного оборонного підприємства, розташованого у місті Еллінг на півночі муніципалітету Фредеріксхавн, не розголошується. До 2020 року завод належав іспанській компанії Expal, яка придбала його у 2008 році, зазначено у матеріалі.