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Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream – Reuters

26 лютого 2024, 15:07
Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream – Reuters
Фото: DW
Встановлено факт диверсії.

Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream у 2022 році, що транспортують російський газ до Німеччини.

Про це пише Reuters.

Розслідування встановило, що відбулася навмисна диверсія, йдеться у заяві поліції Копенгагена. Однак правоохоронці заявили, що достатніх підстав для відкриття кримінальної справи в Данії немає, не надавши додаткових пояснень.

Раніше у лютому розслідування вибухів припинила Швеція, посилаючись на відсутність юрисдикції у цій справі. Однак Стокгольм передав отримані докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків. Представник німецького уряду водночас заявив, що Берлін все ще зацікавлений у розкритті справи.

Поліція Данії підкреслила, що співпрацює з іноземними партнерами, а розслідування, яке вони провели, було “складним і всебічним”.

росія та Захід звинуватили одне одного у причетності до вибухів на газопроводах. Сторони відкидають обвинувачення, ніхто відповідальності за інцидент не взяв.

війна в Україніросія окупантиДаніяNord Stream

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