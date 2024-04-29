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ПОЛІТИКА

Данія розглядає призов жінок до армії

29 квітня 2024, 18:58
Данія розглядає призов жінок до армії
Фото: KyivPost
Через вторгнення росії в Україну.

У Данії розглядають можливість жіночого призову до армії. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Про це повідомляє Kristeligt Dagblad.

Він зазначив, що рішення про запровадження строкової служби для жінок має ухвалюватись після наступних загальних виборів у країні через спротив з боку деяких партій.

Поульсен також зауважив, що партії Ліберальний альянс і Данські демократи виступатимуть проти призову жінок, однак переважна більшість інших партій підтримають рішення.

Міністр оборони Данії підкреслив, що країна має погодитись на строкову службу для жінок та переозброїтись на тлі вторгнення росії на територію України.


жінкиДаніяарміявійна в України

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