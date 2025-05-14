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CУСПІЛЬСТВО

Данія розглядає скасування заборони на атомну енергетику після 40 років

14 травня 2025, 21:37
Данія розглядає скасування заборони на атомну енергетику після 40 років
Фото: з вільного доступу
Копенгаген вивчить плюси і мінуси використання малих модульних реакторів, щоб збалансувати систему.

Данія розглядає можливість скасування 40-річної заборони на використання атомної енергії. Влада країни вивчає найкращі способи уникнути відключення електроенергії.

Видання Financial Times пише, що міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард повідомив, що знадобиться рік, щоб проаналізувати всі плюси і мінуси відродження атомної енергетики.

Скасування заборони, запровадженої 1985 року, поставило б Данію в зростаючу групу країн, які розглядають атомну енергію для балансування поновлюваних джерел електроенергії.

Енергосистема Данії має одну з найвищих у Європі частку поновлюваних джерел завдяки величезним морським вітряним електростанціям уздовж узбережжя. Крім того, країна використовує вугілля і газ, а також високовольтні лінії з такими країнами, як Швеція і Норвегія, де є атомні та гідроресурси, що забезпечує низький рівень перебоїв у подачі електроенергії.

Однак чотири праві опозиційні партії в парламенті Данії прагнуть знову запровадити в країні атомну енергетику.

Колишній прем'єр-міністр Данії і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що він виступає за скасування "безглуздої" заборони.

"Вітер і сонце - це добре, поки є вітер і сонце. Але у вас має бути невикопне базове навантаження, і безглуздо заздалегідь виключати атомну енергію... ", - сказав він.

ДаніяАтомна енергетика

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