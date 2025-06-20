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Данія розгортає дрони у Балтиці для захисту підводних кабелів від росії

20 червня 2025, 17:19
Данія розгортає дрони у Балтиці для захисту підводних кабелів від росії
Фото: gazetevatan.com
Безпілотні судна американського виробництва будуть стежити за морською активністю.

Данські військові розмістили в Балтійському морі морські безпілотні апарати для захисту підводної інфраструктури і посилення спостереження за "тіньовим флотом" рф. 

Про це повідомляє газета The Guardian.

Морські дрони розроблені американською компанією Saildrone і можуть перебувати в автономному плаванні більше року. 

Плавучі безпілотники викоритовують бортовий штучний інтелект, збирають дані за допомогою датчиків, камер і радарів, а також створюють детальну картину морської активності. Вони роблять це краще ніж супутники.

Наразі для проведення оперативних випробувань на Балтиці розміщено чотири безпілотники, які схожі на дошку для віндсерфінгу. 

Їх головна мета - покращити можливості датських ВМС з морського спостереження та збору розвідданих, аби охопити все море, потрібно від 10 до 20 таких безпілотників.

 
Даніядрони

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