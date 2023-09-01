Данія скорочує штат посольства росії в Копенгагені

Скорочення має відбутися до 29 вересня 2023 року.

Уряд Данії сьогодні, 1 вересня, повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства рф у Копенгагені має бути скорочено.

Про це повідомляє МЗС Данії.

Зазначається, що його має бути скорочено до рівня посольства Данії в москві.

Конкретно це означає стелю в 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників посольства Росії в Копенгагені.

росія хотіла отримати візи в Данію для своїх розвідників

"Данія і росія ведуть довгострокові переговори щодо віз для співробітників посольства Данії в Москві з метою підтримання нормального функціонування посольств як у Данії, так і в росії", - йдеться в повідомленні.

Переговори не привели до результатів через неодноразові спроби росії включити в ці переговори запити на отримання віз для російських розвідників.

Рішення про паритет розмірів двох посольств означає, що російське посольство в Копенгагені має скоротити нинішній штат співробітників. Скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня.

Однак у МЗС не уточнили, скільки саме російських дипломатів має покинути Данію.