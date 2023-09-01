Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Данія скорочує штат посольства росії в Копенгагені

01 вересня 2023, 19:23
Данія скорочує штат посольства росії в Копенгагені
Фото: з вільного доступу
Скорочення має відбутися до 29 вересня 2023 року.

Уряд Данії сьогодні, 1 вересня, повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства рф у Копенгагені має бути скорочено.

Про це повідомляє  МЗС Данії.

Зазначається, що його має бути скорочено до рівня посольства Данії в москві.

Конкретно це означає стелю в 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників посольства Росії в Копенгагені.

росія хотіла отримати візи в Данію для своїх розвідників

"Данія і росія ведуть довгострокові переговори щодо віз для співробітників посольства Данії в Москві з метою підтримання нормального функціонування посольств як у Данії, так і в росії", - йдеться в повідомленні.

Переговори не привели до результатів через неодноразові спроби росії включити в ці переговори запити на отримання віз для російських розвідників.

Рішення про паритет розмірів двох посольств означає, що російське посольство в Копенгагені має скоротити нинішній штат співробітників. Скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня.

Однак у МЗС не уточнили, скільки саме російських дипломатів має покинути Данію.

війнаДаніяпосольство рф

Останні матеріали

Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється