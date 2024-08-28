Данія створила кризове міністерство для протидії кібератакам та шпигунству

Цей крок є частиною реорганізації кабінету міністрів, ініційованої прем'єром.

Уряд Данії створить нове міністерство, яке займатиметься питаннями державної безпеки й управління в надзвичайних ситуаціях, щоб краще підготуватися до боротьби з кібератаками, шпигунством й іншими кризами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок є частиною реорганізації кабінету міністрів, оголошеної прем'єром Метте Фредеріксен у середу, 28 серпня, і відбувається на тлі зростання загрози з боку росії.

"Ми повинні готуватися до більшої кількості кібератак", - сказала Фредеріксен на пресконференції в Копенгагені.

"Є ризики, що частини критично важливої інфраструктури можуть бути виведені з ладу. Ми спостерігаємо жорсткіші погодні явища - сильні дощі, повені, посухи, й на додачу до цього з'являється загроза шпигунства та інцидентів, які завдають шкоди навколишньому середовищу", - додала вона.

Коаліційний уряд Данії також створить міністерство, яке відповідатиме за реалізацію нещодавно узгодженого кліматичного плану для сільського господарства, а новий європейський департамент плануватиме й контролюватиме головування країни в Раді ЄС наступного року.

Прем'єр також призначила міністра з питань глобальної кліматичної політики Данії Дана Йоргенсена новим комісаром ЄС. Міністри нових відомств будуть призначені в четвер, 29 серпня.

Данія особливо занепокоєна, зокрема, російським тіньовим флотом нафтових танкерів, які перетинають її вузькі протоки й становлять екологічну загрозу, на тлі безсилля зупинити ці судна, багато з яких є застарілими.

Цього року уряд Данії звернувся до населення з проханням підготуватися до ризику нападу або іншої потенційної кризи, сформувавши запаси води, їжі та медикаментів, а також тримаючи вдома таблетки йоду — рекомендації, які вже багато років є звичним явищем у низці європейських країн.