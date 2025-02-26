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Данія та Норвегія домовились про нове оборонне партнерство

26 лютого 2025, 10:05
Данія та Норвегія домовились про нове оборонне партнерство
Фото: з вільного доступу
Угода зокрема стосуватиметься спільної закупівлі військової техніки.
Премʼєр-міністри Данії та Норвегії Метте Фредеріксен та Йонас Гар Стьоре заявили про укладання нового оборонного партнерства між двома країнами, яке стосуватиметься зокрема спільної закупівлі військової техніки.
 
Про це вони заявили в інтервʼю VG.
 
За словами Стьоре, Норвегії та Данії "необхідно посилити свою обороноздатність і побачити переваги ще тіснішої співпраці", що також посприяє ситуації в регіоні Північної Європи.
 
Серед напрямків співпраці обох країн – інвестування у спільні системи озброєнь і боєприпаси, спільне навчання та підготовка військових, співпраця у космічній сфері та морських спостереженнях.
 
"Крім того, обидві країни перебувають у процесі придбання безпілотників дальнього радіусу дії для морського спостереження, де промислова співпраця може бути доречною. Норвегія і Данія можуть багато чого зробити разом для поліпшення нашої оборони. Саме над цим тепер працюватимуть наші два міністерства оборони", – зазначив премʼєр Норвегії.
НорвегіяДаніявійна в Україніросія окупанти

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