Данія та Швеція передадуть ЗСУ десятки одиниць бронетехніки

Впродовж року Швеція передала Україні 50 CV90, які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні.

Швеція і Данія підписали лист про наміри спільно поставити Україні бойові машини піхоти CV90 на суму близько 263,6 млн доларів.



Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Спільний лист про наміри підписали міністри оборони Швеції та Данії. Відповідно до нього, Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда данських крон, а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

У відомстві зазначили, що лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90) для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони.



"Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення постачання нових бойових машин 90 (CV 90) в Україну. CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року", - зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.