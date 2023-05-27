Матеріали:
Теми:

Данія відкрила фонд для України на суму 1 млрд крон

27 травня 2023, 19:55
Данія відкрила фонд для України на суму 1 млрд крон
Фото: з вільного доступу
В Копенгагені було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон або $133 млн

Про це повідомляє сайт Міністерства економіки України.

"Данія є одним із лідерів фінансової допомоги Україні. Від початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка становила $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, зокрема макрофінансова, - $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двостороннього співробітництва та подальше залучення данського бізнесу до проєктів із відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень і буде доступним як для державного, так і для приватного секторів", - написано на сайті. 

Заступник міністра економіки Олександр Грибан заявив, що основною співпрацею між Україною та Данією є налагодження взаємовигідних стосунків, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

"Нас цікавлять данські технології, і ми бачимо велику перспективу в застосуванні та розміщенні данських компаній в Україні в пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", - додав він.

Також в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. 

За словами Грибана, данський фонд не тільки надаватиме фінансові гарантії, а й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окрему сходинку фінансових інституцій, які відкрили свої програми для України. Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти та розширити програму фінансової допомоги для України.

"Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити данський бізнес на ранніх стадіях відновлення України. Ми повинні діяти і підтримувати українську економіку", - сказав міністр підприємництва Данії Мортен Бедсков.

 
ДаніяфондУкраїна

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється