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ПОЛІТИКА

Данія відправить Україні гаубиці CAESAR у найближчі півроку

19 січня 2023, 17:53
Данія відправить Україні гаубиці CAESAR у найближчі півроку
гаубиці CAESAR
Це практично вся данська артилерія, яка перекидається в Україну.

Данія надішле Україні довгоочікувану систему озброєнь. Це "практично вся данська артилерія", яка перекидається в Україну, інформує суспільний мовник DR.

Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики. Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", – сказав міністр.

Мова йде не про зброю, яку Данія час від часу надсилає і якої ще немає в країні. Але Якоб Еллеманн-Йенсен каже, що вона надійде до Данії протягом наступних шести місяців.

Також очільник відомства зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки держави.

Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

 


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