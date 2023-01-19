Данія відправить Україні гаубиці CAESAR у найближчі півроку
Данія надішле Україні довгоочікувану систему озброєнь. Це "практично вся данська артилерія", яка перекидається в Україну, інформує суспільний мовник DR.
Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики. Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.
"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", – сказав міністр.
Мова йде не про зброю, яку Данія час від часу надсилає і якої ще немає в країні. Але Якоб Еллеманн-Йенсен каже, що вона надійде до Данії протягом наступних шести місяців.
Також очільник відомства зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки держави.
Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.