Данія впроваджує обов'язковий військовий призов для жінок

Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме через війну рф проти України.

У Данії відсьогодні, 1 липня, набули чинності нові законодавчі норми, які передбачають призов жінок віком 18 років нарівні з чоловіками.

Про це повідомляє Daily Express.

Як розповів керівник програми призову в Данії, полковник Кеннет Стрем, рішення, ухвалене датським парламентом на початку червня, ґрунтується на "поточній ситуації в галузі безпеки".

"Жінки можуть взяти участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призведе до посилення бойової потужності", - зазначив він.