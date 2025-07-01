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Данія впроваджує обов'язковий військовий призов для жінок

01 липня 2025, 18:36
Данія впроваджує обов'язковий військовий призов для жінок
Фото: з вільного доступу
Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме через війну рф проти України.
У Данії відсьогодні, 1 липня, набули чинності нові законодавчі норми, які передбачають призов жінок віком 18 років нарівні з чоловіками.
 
Про це повідомляє Daily Express.
 
Як розповів керівник програми призову в Данії, полковник Кеннет Стрем, рішення, ухвалене датським парламентом на початку червня, ґрунтується на "поточній ситуації в галузі безпеки".
 
"Жінки  можуть взяти участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призведе до посилення бойової потужності", - зазначив він.
 
Поки що Данія має лише 9000 професійних військовослужбовців при населенні в 9 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами, до 2033 року військову службу проходитимуть 6500 осіб на рік, порівняно з 4700 у 2024 році.
 
При цьому у 2024 році тільки близько чверті добровольців були жінками.
 
Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме через війну рф проти України.
 
"Ми спостерігаємо загострення безпекової ситуації в Європі. У нас триває конфлікт в Україні. Ми приділяємо увагу країнам Балтії, куди Данія направляє багато солдатів. Тому я думаю, що це загальне зусилля зі зміцнення оборони Данії", - зазначила дослідниця з Королівського данського військового коледжу Рікке Гаугегаард.

 

Даніявійна в Україніпризовросія окупанти

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