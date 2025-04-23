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Данія виділяє гроші на боєприпаси для ЗСУ

23 квітня 2025, 20:31
Данія виділяє гроші на боєприпаси для ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Йдеться про понад $44 мільйони на артилерійські боєприпаси для України
Данія профінансує надання Україні партії артилерійських боєприпасів на суму понад 44 мільйони доларів. 
 
Про це йдеться на сайті данського Міноборони.
 
Поставки відбуватимуться через механізм, організований Естонією.
 
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен за підсумками зустрічі з естонським колегою Ханно Певкуром заявив, що потрібно цілеспрямовано посилювати допомогу, щоби Україна "могла стримувати агресію росії. Ми вже підтвердили готовність долучитися до миротворчої місії, якщо буде досягнуто перемир’я".
 
За його словами, з 2025 року Данія також виділить 30 млн крон (понад 4 млн доларів США) на підтримку кібербезпеки України в межах IT-коаліції.
 
Крім того, країни Північної та Балтійської Європи координують зусилля для забезпечення України обладнанням, навчанням та технікою на рівні повноцінної бригади. Данія вже ухвалила низку рішень про постачання техніки, а також веде перемовини з Норвегією та Швецією про спільну передачу бронетехніки.
 
З моменту повномасштабного вторгнення Данія неодноразово здійснювала військові поставки через Естонію, зокрема, у сфері артилерії та морських спроможностей.

 

Даніявійна в Україніросія окупанти

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