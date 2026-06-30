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Данія виділяє Україні 30-й пакет військової допомоги на €590 млн

30 червня 2026, 20:10
Данія виділяє Україні 30-й пакет військової допомоги на €590 млн
Фото: з вільного доступу
Загальна допомога Данії перевищила €10 млрд.

Данія виділить Україні 30-й пакет військової допомоги на суму близько 4,4 млрд крон (€590 млн).

Про це повідомили в Міноборони Данії.

Пакет передбачає додаткові поставки боєприпасів, зброї та іншого спорядження, а також додаткові кошти на проведення данських навчань для українських військових. "Данія непохитно підтримує Україну. Боротьба України за свободу – це також боротьба Європи, і ми не можемо собі дозволити підвести українців саме зараз, коли це має найбільше значення", – зазначив міністр оборони Данії Єппе Бруус.

З приблизно 4,4 млрд крон близько 1,3 млрд крон виділяється на "данську модель", яка дає змогу фінансувати закупівлі в українській оборонній промисловості. Крім того, виділено додаткові кошти на артилерійські боєприпаси великої дальності.

"Зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. Це не означає, що ми можемо просто розслабитися. Навпаки, ми маємо саме зберегти підтримку України та посилити тиск на росію, щоб зміцнити переговорну позицію України", – зазначив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Данія досі була серед найактивніших і найпомітніших прихильників України та з 2022 року надала військову допомогу на загальну суму близько 76,8 млрд крон (понад €10 млрд). "Оборона Європи починається в Україні. Тому уряд твердо вирішив продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб забезпечити Україні якомога сильнішу позицію – зараз і в майбутньому", – зазначив Бруус.

війнаДаніядопомога Україні

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