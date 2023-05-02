Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Йдеться про військову допомогу на понад $250 млн.

Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).

Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, пише DR.

"Цей новий пакет допомоги означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", – заявив Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території", – пояснив глава данського оборонного відомства.

Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.