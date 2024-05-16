Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Данія виділила €750 млн Україні на ППО та артилерію

16 травня 2024, 16:47
Данія виділила €750 млн Україні на ППО та артилерію
Фото: з вільного доступу
Сьогодні міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн.

Допомога буде спрямована на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

Про це МЗС Данії написало в соцмережі X (Twitter).

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - йдеться в дописі. 

Міністр заявив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.

 
Даніяпідтримка України

Останні матеріали

В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється