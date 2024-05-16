Данія виділила €750 млн Україні на ППО та артилерію

Сьогодні міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн.

Допомога буде спрямована на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

Про це МЗС Данії написало в соцмережі X (Twitter).

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - йдеться в дописі.

Міністр заявив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.