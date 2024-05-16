Данія виділила €750 млн Україні на ППО та артилерію
Допомога буде спрямована на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.
Про це МЗС Данії написало в соцмережі X (Twitter).
"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - йдеться в дописі.
Міністр заявив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.