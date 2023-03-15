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Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

15 березня 2023, 17:55
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.

Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон.

Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони Данії.

Він фінансується через нещодавно заснований фонд для допомоги України, створення якого підтримали соціал-демократи, "Венстре", Помірна партія, Соціалістична народна партія, "Ліберальний альянс", Консервативна народна партія та інші.

"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Їй не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

Новий пакет військової допомоги для України включає наступне:

  • Патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;
  • Додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
  • Додаткова велика кількість протитанкових мін;
  • Полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • Додаткові ракети для ППО;
  • Роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штуки;
  • 15 військових генераторів;
  • 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;
  • 6 ангарних наметів;
  • 9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.

 

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