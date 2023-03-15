Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон.
Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони Данії.
Він фінансується через нещодавно заснований фонд для допомоги України, створення якого підтримали соціал-демократи, "Венстре", Помірна партія, Соціалістична народна партія, "Ліберальний альянс", Консервативна народна партія та інші.
"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Їй не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.
Новий пакет військової допомоги для України включає наступне:
- Патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;
- Додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
- Додаткова велика кількість протитанкових мін;
- Полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
- Додаткові ракети для ППО;
- Роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штуки;
- 15 військових генераторів;
- 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;
- 6 ангарних наметів;
- 9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.