Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони Данії.

Він фінансується через нещодавно заснований фонд для допомоги України, створення якого підтримали соціал-демократи, "Венстре", Помірна партія, Соціалістична народна партія, "Ліберальний альянс", Консервативна народна партія та інші.

"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Їй не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

Новий пакет військової допомоги для України включає наступне: