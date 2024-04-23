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ПОЛІТИКА

Данія виділить понад €420 млн на відбудову та енергетику України

23 квітня 2024, 20:38
Данія виділить понад €420 млн на відбудову та енергетику України
Фото: з вільного доступу
У Мінекономіки наголосили, що окрему увагу у меморандумі приділили зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень для критичної інфраструктури.

Україна та Данія уклали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці та відновлення. Зокрема, документ передбачає допомогу у розмірі майже €400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Меморандум підписали перший віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

У Мінекономіки наголосили, що окрему увагу у меморандумі приділили зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень для критичної інфраструктури.

"Зокрема, для підтримки критичної інфраструктури, яка використовує відновлювану енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO (Експортно-інвестиційний фонд - ред.) на суму 2,85 мільярда датських крон (приблизно 380 мільйонів євро)", - пишуть у міністерстві.

Також Данія направить до Експортно-інвестиційного фонду, який є частиною Дансько-українського фонду, щонайменше 300 млн данських крон (близько 40 млн євро). Такий фонд створено для зменшення фінансових ризиків компаній, які беруть участь у відновленні України.

При цьому Україна має намір співпрацювати з датськими компаніями у сфері суднобудування, пов'язаної з військово-морським потенціалом. Зокрема, така співпраця може передбачати закупівлю патрульних кораблів.

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