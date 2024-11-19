Данія виділить Україні $96 млн на фінансування оборонпрому
19 листопада 2024, 19:33
Фото: з вільного доступу
Копенгаґен закликав союзниеків наслідувати цей приклад.
Україна отримає від Данії мільярд данських крон або ж 96 мільйонів доларів на оборонну промисловість.
Про це повідомила 19 листопада прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад і пожертвувати більше грошей нашій державі.
Гроші передбачені у Данському фонду для України і підуть на виробництво української зброї.
Нагадаємо, що Данія і Україна продовжать закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на загальну суму 4,2 млрд данських крон. І вже наприкінці року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва.