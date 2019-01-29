Данія вимагає покарати Росію санкціями за українських моряків

Чиновник пообіцяв взаяти на себе ініціативу по введенню нових санкцій ЄС

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен закликав Євросоюз у вівторок ввести санкції проти Росії через протистояння в Азовському морі і незаконне утримання українських моряків.

Про це йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті МЗС Данії напередодні візиту дипломата до України.

Зазначається, що в рамках візиту міністр наполягатиме на посиленій реакції ЄС у відповідь на обстріл і захоплення Росією українських суден та моряків біля Керченської протоки.

"Я думаю, що ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не хоче звільняти моряків, я візьму на себе ініціативу по введенню нових санкцій ЄС", - заявив Самуельсен.

У четвер на цьому тижні Андерс Самуельсен зустрінеться зі своїми колегами з ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Бухаресті, де буде обговорено українське питання.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.