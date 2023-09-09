Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Данія взяла у музеях танки Leopard для навчання українських військових

09 вересня 2023, 19:55
Данія взяла у музеях танки Leopard для навчання українських військових
Танки з музеїв виявились у кращому стані, ніж ті 100 одиниць, що залишилися на складах.

Данія взяла у трьох музеях танки Leopard 1A5, аби швидше розпочати навчання українських військових.

Про це повідомляє Forbes.

Українські військові почали прибувати у травні. Данці взяли на себе відповідальність за перший етап їхнього навчання — базовий матеріал. Навчання проходить на полігоні в Німеччині і триває шість тижнів.

Останній танк Leopard 1 Данія зняла з озброєння ще в 2005 році, замість них в армії зʼявився Leopard 2. Зараз на складах зберігаються майже 100 старих машин, багато з них потребують ремонту.

Данія, Німеччина та Нідерланди у лютому 2023 року домовилися разом передати Україні приблизно 100 танків Leopard 1.

Даніянавчання військовихLeopard

Останні матеріали

Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється