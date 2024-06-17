Данія взялася за тіньовий флот рф – Reuters

Рішення Копенгагена може бути досить-таки болючим.

Данія розглядає можливість обмежити прохід старих танкерів із російською нафтою через Балтійське море. У Копенгагені вважають, що цей крок може призвести до конфронтації з москвою.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що через данські протоки, які є воротами до Балтійського моря, росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових постачань, тому будь-яка спроба припинити поставки призведе до зростання цін на нафту та вдарить по фінансах кремля.

"Данія зібрала групу країн-союзників для оцінки заходів, спрямованих проти так званого тіньового флоту, що складається із застарілих суден, які перевозять російську нафту", - повідомив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен.