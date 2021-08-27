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Данія з 10 вересня скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

10 вересня Данія перестане класифікувати COVID-19 як "хворобу, що представляє серйозну загрозу для суспільства", що означає, що всі особливі обмеження в рамках пандемії, які ще залишилися, перестануть діяти
Уряд Данії у вересні скасує всі обмеження, які були запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.
Данія з 10 вересня скасує всі обмеження, пов Фото: з вільного доступу
Про це заявило Міністерство охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
 
10 вересня Данія перестане класифікувати COVID-19 як "хворобу, що представляє серйозну загрозу для суспільства", що означає, що всі особливі обмеження в рамках пандемії, які ще залишилися, перестануть діяти.
 
З 10 вересня буде скасовано обов'язковий COVID-пропуск для відвідування нічних клубів і футбольних матчів, а з 1 вересня його також не вимагатимуть для відвідування ресторанів, спортзалів та перукарень.
 
Однак зміни не вплинуть на правила в'їзду в Данію, які регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.
 
У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.
 
З початку пандемії в країні виявили понад 340 тисяч випадків зараження COVID-19, близько 2,5 тисяч людей померли.
 
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27 08 2021 17:51
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