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ПОЛІТИКА

Данія закликає Китай "говорити" з росією щодо війни в Україні

16 серпня 2023, 21:16
Данія закликає Китай
Фото: з вільного доступу
"Нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію", вважає глава МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, який ще у травні запропонував проводити мирні переговори за участі Китаю, заявив, що планує попросити Китай зайняти сильнішу позицію щодо російської війни в Україні та поговорити з президентом росії владіміром путіним.

Про це сказав Расмуссен в інтерв'ю Reuters у Шанхаї 16 серпня на початку свого триденного візиту до Китаю.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію. путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу наполягати на тому, що Китай повинен говорити голосніше", – сказав Расмуссен.

Расмуссен заявив, що обговорить війну в Україні та двосторонню співпрацю в галузі зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван І під час зустрічі 18 серпня в Пекіні. 17 серпня він зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ваном Вентао.

Нагадаємо, що Данія підтримує України у війні з росією. У червні країна збільшила свій фонд військової допомоги Україні до 3,2 мільярдів доларів протягом наступні п'яти років.

Даніявійна в Українірф тероризм

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