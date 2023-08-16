Данія закликає Китай "говорити" з росією щодо війни в Україні

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію", вважає глава МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, який ще у травні запропонував проводити мирні переговори за участі Китаю, заявив, що планує попросити Китай зайняти сильнішу позицію щодо російської війни в Україні та поговорити з президентом росії владіміром путіним.

Про це сказав Расмуссен в інтерв'ю Reuters у Шанхаї 16 серпня на початку свого триденного візиту до Китаю.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію. путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу наполягати на тому, що Китай повинен говорити голосніше", – сказав Расмуссен.

Расмуссен заявив, що обговорить війну в Україні та двосторонню співпрацю в галузі зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван І під час зустрічі 18 серпня в Пекіні. 17 серпня він зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ваном Вентао.

Нагадаємо, що Данія підтримує України у війні з росією. У червні країна збільшила свій фонд військової допомоги Україні до 3,2 мільярдів доларів протягом наступні п'яти років.