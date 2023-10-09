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Данія закликала НАТО не втомлюватися від війни в Україні

09 жовтня 2023, 14:37
Данія закликала НАТО не втомлюватися від війни в Україні
Фото: з вільного доступу
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною в протистоянні агресії росії.

Про це пише The Guardian.

"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", - заявила Метте Фредеріксен.

Під час промови вона заявила, що російський президент Володимир путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО залишаться лише цими словами.

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - сказала Фредеріксен.

Фредеріксен закликала представників інших країн Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме винищувачі Україні та забезпечує необхідну підготовку пілотів.

 
ДаніяпідтримкаУкраїнаФредеріксен

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