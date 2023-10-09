Данія закликала НАТО не втомлюватися від війни в Україні
Про це пише The Guardian.
"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", - заявила Метте Фредеріксен.
Під час промови вона заявила, що російський президент Володимир путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО залишаться лише цими словами.
"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - сказала Фредеріксен.
Фредеріксен закликала представників інших країн Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме винищувачі Україні та забезпечує необхідну підготовку пілотів.