Данія закликала НАТО не втомлюватися від війни в Україні

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною в протистоянні агресії росії.

Про це пише The Guardian.

"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", - заявила Метте Фредеріксен.

Під час промови вона заявила, що російський президент Володимир путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО залишаться лише цими словами.

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - сказала Фредеріксен.

Фредеріксен закликала представників інших країн Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме винищувачі Україні та забезпечує необхідну підготовку пілотів.