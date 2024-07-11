Данія закуповує для України дивізіон самохідних артилерійських установок "Богдана"

Йдеться про придбання 18 САУ.

Міністерство оборони Данії повідомило, що країна замовила для України дивізіон САУ "Богдана" — 18 самохідних артилерійських установок.

Там очікують, що вже найближчими місяцями захисники отримають це озброєння. Таким чином країна першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ у виробників з України.

"Коли я був в Україні цієї весни і відвідав низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України через закупівлі безпосередньо через українську оборонну промисловість, — наголосив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. — Ми гарантуємо, що обладнання, яке українці потребують на фронті, може бути вироблене і доставлене близько до них".

Це, за словами міністра, має логістичні переваги й сприяє розбудові воєнної промисловості України. До того ж для таких САУ підходять артилерійські снаряди українського виробництва.

САУ "Богдана" — це українська колісна гаубиця, обладнана гарматою калібру НАТО, тобто 155 мм. Випробування установки завершилися у квітні 2022-го, а у червні вона вже пройшла бойове хрещення у боях за острів Зміїний, знищивши ЗРК "Панцир" та ліквідувавши ворожу станцію РЕБ.