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Данія замовила у Rheinmetall турелі для мобільної ППО та боєприпаси

01 жовтня 2024, 11:56
Данія замовила у Rheinmetall турелі для мобільної ППО та боєприпаси
Фото: з вільного доступу
Замовлення мають виконати у 2027 та 2028 роках.
Данія замовила у Rheinmetall турелі для мобільної ППО та боєприпаси на сотні мільйонів євро.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.
 
"Компанія Rheinmetall отримала велике замовлення в галузі мобільної протиповітряної оборони. Королівство Данія уклало контракт з Rheinmetall Air Defense на постачання шістнадцяти турелей ППО Skyranger 30 і додаткового транспортного обладнання для колісної платформи 8x8 для використання збройними силами Данії", – йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Крім того, замовили також боєприпасів на десятки мільйонів євро. Поставки серійних турелей заплановані на 2027 і 2028 роки, а прототип очікується в кінці 2026 року.
 
Як зазначили у данському агентстві закупівель, підписання цього контракту є важливим кроком на шляху до комплектування бригади протиповітряної оборони.
 
Skyranger 30 уражає цілі на близькій та дуже близькій відстані. Його вежа поєднує в собі потужну револьверну гармату KCE калібру 30 мм x 173, керовані ракети "земля-повітря" та необхідні датчики на одній платформі. Боєприпаси з програмованою точкою детонації повітряного вибуху особливо підходять для протидії безпілотникам.
 
Крім Данії, замовлення на закупівлю 36 систем Skyranger 30 рохзмістила і Австрія. Інші країни-члени НАТО та ЄС також планують закупити систему або вже розпочали цей процес.
 
У грудні минулого року року Угорщина замовила у Rheinmetall розробку вежі Skyranger 30 для майбутнього зенітного варіанту гусеничної машини Lynx KF41. У січні 2024 року компанія Rheinmetall і низка промислових партнерів уклали контракт на розробку системи протиповітряної оборони ближнього та дуже малого радіусу дії для Бундесверу.
 
У лютому 2024 року Бундесвер розмістив чергове замовлення на мобільну систему протиповітряної оборони Skyranger 30. Прототип має бути поставлений уже наприкінці 2024 року, також уже замовлено 18 серійних автомобілів.

 

Даніябоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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