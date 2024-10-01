Замовлення мають виконати у 2027 та 2028 роках.

Данія замовила у Rheinmetall турелі для мобільної ППО та боєприпаси на сотні мільйонів євро.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.

"Компанія Rheinmetall отримала велике замовлення в галузі мобільної протиповітряної оборони. Королівство Данія уклало контракт з Rheinmetall Air Defense на постачання шістнадцяти турелей ППО Skyranger 30 і додаткового транспортного обладнання для колісної платформи 8x8 для використання збройними силами Данії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Крім того, замовили також боєприпасів на десятки мільйонів євро. Поставки серійних турелей заплановані на 2027 і 2028 роки, а прототип очікується в кінці 2026 року.