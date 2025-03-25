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ПОЛІТИКА

Данія запроваджує державні гарантії для інвестицій в український ОПК

25 березня 2025, 14:02
Данія запроваджує державні гарантії для інвестицій в український ОПК
Фото: з вільного доступу
Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.

Уряд Данії вводить державну гарантію, що покриває до 70% інвестицій (загалом €130 млн) данських компаній в українські оборонні підприємства через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

Про це повідомилаперша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 25 березня.

Як розповіла українська міністерка, уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) покриває загалом 1 млрд данських крон (близько 130 млн євро) або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства. 

Так, за її словами, Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.  

Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах.

"EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український", – зазначила Свириденко.

інвестиціїДаніяОПК

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