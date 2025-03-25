Данія запроваджує державні гарантії для інвестицій в український ОПК

Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.

Уряд Данії вводить державну гарантію, що покриває до 70% інвестицій (загалом €130 млн) данських компаній в українські оборонні підприємства через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

Про це повідомилаперша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 25 березня.

Як розповіла українська міністерка, уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) покриває загалом 1 млрд данських крон (близько 130 млн євро) або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства.

Так, за її словами, Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.

Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах.

"EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український", – зазначила Свириденко.