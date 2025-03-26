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Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року

26 березня 2025, 11:51
Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року
Фото: з вільного доступу
Таким чином будуть прискорені заплановані реформи, щоб збільшити чисельність збройних сил
Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Таким чином будуть прискорені заплановані реформи, щоб збільшити чисельність своїх збройних сил і допомогти протистояти зростаючим загрозам з боку росії.
 
Наразі жінки можуть піти в армію на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, якщо їх призивають за системою лотереї, розробленої для компенсації потенційної нестачі добровольців.
 
Згідно зі зміненими планами, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на брифінгу в Копенгагені у вівторок. Це сталося після того, як уряд досяг згоди з переважною більшістю партій у парламенті.
 
Сусідня Норвегія стала першим членом Організації Північноатлантичного договору, який запровадив такий призов у 2015 році. Швеція відновила призов із 2017 року, поширивши його на жінок.
Даніявійна в Україніросійські активи

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