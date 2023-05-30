Данія збільшить витрати на оборону до $20 млрд

Уряд країни оголосив про збільшення оборонних витрат до 2030 року. Крім того, Данія надасть Україні $3 млрд.

Данія задовольнить вимогу НАТО щодо оборонних витрат на рівні 2% ВВП вже до 2030 року.

Про це пише The Local, з посиланням на заяву глави Міноборони країни.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен оголосив про нову структуру оборонних витрат Данії до 2030 року. Він розповів про нову складну картину загроз, яка ставить нові вимоги до оборонної системи країни і її суспільства.

"Загрози проти нас змінили характер", – сказав данський міністр.

Він зазначив, що серед нових викликів – енергетична політика, дезінформація, кібератаки і війна в Україні.

Загальний обсяг оборонного бюджету на наступні десять років становитиме 143,2 млрд крон ($20,5 млрд). З них 105,4 млрд крон ($15 млрд) підуть на нові пріоритети у сфері оборони та безпеки.

Цьогоріч бюджет становитиме 6,7 млрд крон, це майже $1 млрд, а вже до 2032 року зросте до 19,2 млрд крон ($3 млрд).

Ще приблизно 26,9 млрд крон буде спрямовано на ремонт і реконструкцію будівель, вдосконалення ІТ і підтримку персоналу, а 10,9 млрд крон – на інвестиції в персонал і матеріали.

Військову допомогу на близько 21,9 млрд крон ($3 млрд) Данія планує надати Україні.