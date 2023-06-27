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Данія зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16

27 червня 2023, 21:45
Данія зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16
Міжнародна програма навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в процесі розроблення західними країнами.

Про це пише Reuters.

"Діалог і планування все ще тривають, тому остаточного плану поки що немає", – заявили в Міноборони Данії.

Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів, а також до 40 солдатів для підготовки і технічного обслуговування.

Зазначається, що тривалість курсу може бути різною, в залежності від підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.

ДаніяЗСУF-16

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