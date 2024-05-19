Danone виходить з російського ринку

Компанія Danone продала свої активи і виходить з ринку рф.

Таке рішення було прийнято компанією на третій рік після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це йдеться на сайті Danone.

Компанія Danon завершила продаж своїх активів і згортає діяльність в росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії.

В рф компанія працювала більше 30 років.

"Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в прес-релізі від 22 березня", - йдеться в заяві компанії.

Французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів в рф ще 6 березня 2022 року.

В лютому ми писали, що Danone планує продати російські підприємства бізнесмену, пов'язаному з Чечнею.