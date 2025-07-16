Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Данська компанія допомагала росії вивозити крадене зерно з окупованого Бердянська – розслідування

16 липня 2025, 15:26
Данська компанія допомагала росії вивозити крадене зерно з окупованого Бердянська – розслідування
Фото: з вільного доступу
Зерно спрямовували до Туреччини, Єгипту, Лівії, Лівану, Сирії, Саудівської Аравії та Бангладеш.

Данська компанія Baltic Control, що спеціалізується на наданні сюрвеєрських послуг, виявилася причетною до вивезення краденого українського зерна з тимчасово окупованого росією Бердянська.

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів KibOrg та NGL.media.

Журналісти отримали доступ до внутрішньої документації Бердянського порту за 2024–2025 роки та верифікували дані про 20 суден, які здійснили 85 рейсів із порту. За цей період окупанти вивезли з Бердянська понад 420,6 тисячі тонн агропродукції. Зерно спрямовували до Туреччини, Єгипту, Лівії, Лівану, Сирії, Саудівської Аравії та Бангладеш.

Основними операторами, які вивозили зерно, були російські компанії ТОВ "Барс" (Липецьк), ТОВ "Селектагро" (Крим) та АТ "Первая Торговая Компания" (москва). Також зафіксовано діяльність компаній "ГРЕЙС", "Агора", "Терра Трейд Компани", "Элемент Агро" та "Маковея".

Попри санкції США, які ще з 2022 року поширюються на більшість суден, що заходили в порт, деякі з них досі не потрапили під обмеження. Серед них — "Виктория К", "Виктория В", "Капитан Яковлев", "Капитан Миронов" та "Сормовский 48".

У розслідуванні також ідентифіковано 34 капітанів, які керували суднами, що незаконно вивозили зерно. Серед них — семеро громадян України, зокрема 48-річний кримчанин Сергій Рижов та 55-річний Вадим Гончаров, який 13 разів заходив у порт на судні "Надежда".

Особливу увагу журналісти звернули на роль Baltic Control. Ця компанія, яка до жовтня 2022 року публічно заявляла про наявність офісу в російському Новоросійську, фігурує в документах як незалежна сюрвеєрська компанія, яку залучали до перевірки трюмів перед вивезенням зерна. Зокрема, така вимога була вказана під час рейсу судна "Леонид Пестриков" у березні 2025 року за маршрутом Бердянськ — Кавказ — Єгипет.

Розслідувачі підтвердили, що йдеться саме про російську філію данської Baltic Control, яка, попри зникнення згадок про офіс у рф з сайту компанії, продовжувала співпрацю з російськими структурами.

санкціїДаніязерноБердянськросія окупанти

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється