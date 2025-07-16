Данська компанія допомагала росії вивозити крадене зерно з окупованого Бердянська – розслідування

Зерно спрямовували до Туреччини, Єгипту, Лівії, Лівану, Сирії, Саудівської Аравії та Бангладеш.

Данська компанія Baltic Control, що спеціалізується на наданні сюрвеєрських послуг, виявилася причетною до вивезення краденого українського зерна з тимчасово окупованого росією Бердянська.

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів KibOrg та NGL.media.

Журналісти отримали доступ до внутрішньої документації Бердянського порту за 2024–2025 роки та верифікували дані про 20 суден, які здійснили 85 рейсів із порту. За цей період окупанти вивезли з Бердянська понад 420,6 тисячі тонн агропродукції. Зерно спрямовували до Туреччини, Єгипту, Лівії, Лівану, Сирії, Саудівської Аравії та Бангладеш.

Основними операторами, які вивозили зерно, були російські компанії ТОВ "Барс" (Липецьк), ТОВ "Селектагро" (Крим) та АТ "Первая Торговая Компания" (москва). Також зафіксовано діяльність компаній "ГРЕЙС", "Агора", "Терра Трейд Компани", "Элемент Агро" та "Маковея".

Попри санкції США, які ще з 2022 року поширюються на більшість суден, що заходили в порт, деякі з них досі не потрапили під обмеження. Серед них — "Виктория К", "Виктория В", "Капитан Яковлев", "Капитан Миронов" та "Сормовский 48".

У розслідуванні також ідентифіковано 34 капітанів, які керували суднами, що незаконно вивозили зерно. Серед них — семеро громадян України, зокрема 48-річний кримчанин Сергій Рижов та 55-річний Вадим Гончаров, який 13 разів заходив у порт на судні "Надежда".

Особливу увагу журналісти звернули на роль Baltic Control. Ця компанія, яка до жовтня 2022 року публічно заявляла про наявність офісу в російському Новоросійську, фігурує в документах як незалежна сюрвеєрська компанія, яку залучали до перевірки трюмів перед вивезенням зерна. Зокрема, така вимога була вказана під час рейсу судна "Леонид Пестриков" у березні 2025 року за маршрутом Бердянськ — Кавказ — Єгипет.

Розслідувачі підтвердили, що йдеться саме про російську філію данської Baltic Control, яка, попри зникнення згадок про офіс у рф з сайту компанії, продовжувала співпрацю з російськими структурами.