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ПОЛІТИКА

Данська розвідка: росія поширювала фейки про Гренландію, щоб зруйнувати відносини зі США

25 квітня 2025, 18:17
Данська розвідка: росія поширювала фейки про Гренландію, щоб зруйнувати відносини зі США
Фото: з вільного доступу
Кампанія була частиною ширших зусиль із "сіяння розбрату" в трансатлантичних відносинах і підриву підтримки України з боку Заходу, додали у розвідці.

Данська служба оборонної розвідки заявила, що росія намагалася розпалити напруженість між США і Данією, поширюючи фейкові новини про Гренландію на початку цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, як зазначила спецслужба Данії, мережа, що діє від імені російського уряду, поширила в соціальних мережах неправдиву історію, в якій данський член парламенту стверджував, що країна хотіла отримати допомогу росії, щоб зупинити приєднання Гренландії до США.

Кампанія була частиною ширших зусиль із "сіяння розбрату" в трансатлантичних відносинах і підриву підтримки України з боку Заходу, додали у розвідці.

Операція була проведена в січні, в розпал загострення дипломатичних відносин між Данією і США, після того як президент Дональд Трамп заявив, що хоче встановити контроль над арктичним островом.

У лютому спецслужби Данії заявляли, що загострення дискусії про Гренландію призвело до зростання поширення дезінформації, і попередили про загрозу операцій впливу у зв'язку з виборами на острові в березні.

ДаніяГренландіярозвідкафейкиросія загроза

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