Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Представили послам ЄС перші кроки президента Зеленського, - Данилюк

Данилюк зазначив, що пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони
Представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.
Представили послам ЄС перші кроки президента Зеленського, - Данилюк Олександр Данилюк. Фото: zn.ua

"Вчора ми виступали на політико-безпековому комітеті, членами якого є 28 послів країн ЄС. Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського. Ми побачили дуже високу зацікавленість, розуміння, що президент має високий рівень підтримки. Говорили про те, як активізувати роботу в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ, зокрема, паспортизацію в ОРДЛО", - заявив радник президента з міжнародних відносин, економіки, фінансової і банківської політики Олександр Данилюк на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони, зазначив Данилюк.

За його словами, сьогодні ще відбудуться зустрічі з дипломатичними радниками президента Єврокомісії та президента Європейської ради.

"Для нас це важливо, тому що багато реформ, які почалися раніше, мають бути завершені зараз. Люди, які працювали з Україною раніше, тепер хочуть почути порядок денний нового президента і його першочергові кроки. Здається, те, що ми говорили, їх дуже порадувало", - зазначив радник з питань правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, радники обраного президентом України Володимира Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка відвідали Брюссель, де провели зустріч з послами Європейського Союзу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2019 12:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.