Представили послам ЄС перші кроки президента Зеленського, - Данилюк

Представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.

"Вчора ми виступали на політико-безпековому комітеті, членами якого є 28 послів країн ЄС. Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського. Ми побачили дуже високу зацікавленість, розуміння, що президент має високий рівень підтримки. Говорили про те, як активізувати роботу в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ, зокрема, паспортизацію в ОРДЛО", - заявив радник президента з міжнародних відносин, економіки, фінансової і банківської політики Олександр Данилюк на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони, зазначив Данилюк.

За його словами, сьогодні ще відбудуться зустрічі з дипломатичними радниками президента Єврокомісії та президента Європейської ради.

"Для нас це важливо, тому що багато реформ, які почалися раніше, мають бути завершені зараз. Люди, які працювали з Україною раніше, тепер хочуть почути порядок денний нового президента і його першочергові кроки. Здається, те, що ми говорили, їх дуже порадувало", - зазначив радник з питань правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, радники обраного президентом України Володимира Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка відвідали Брюссель, де провели зустріч з послами Європейського Союзу.