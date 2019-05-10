Данилюк:Комунікація влади із суспільством про "формулу Штайнмаєра" була безвідповідальною
Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо НВ", повідомляє "Громадське".
"Тут величезна проблема - це комунікація. Те, як це було прокомуніковано з нашого боку, це для таких серйозних питань, які стосуються безпеки країни, життя людей, це було безвідповідально. Я не знаю, чому це відбулося, але коли перші комунікують росіяни, і ми їх намагаємося наздоганяти своїми меседжами, це однозначно була помилка, і її треба швидко дуже коригувати", - зазначив Данилюк.
Він вважає, що наразі більшість українців так і не розуміє, у чому суть формули Штайнмаєра
Також екссекретар РНБО переконаний, що владі необхідно насамперед доносити роз’яснення військовим, які воюють на Донбасі, що вони довіряли її рішенням.
"Уявіть собі людей зараз на фронті, які дізнаються з російського медіа спочатку про те, що зараз буде впроваджена формула Штайнмаєра, буде відведення. Уявіть собі, що сидять вони, наприклад, в Золотому, де буде відведення. ... З ними треба працювати, їм треба пояснювати не тільки чому це робиться, а ще і як це буде робитися. Це, може, з Києва виглядає відвести на один кілометр, а в них це означає, що "тут ми втратимо таку позицію", тут це означає, що "тут є ризики, що нас можуть взяти в оточення". Вони дивляться на це по-іншому, бо вони ризикують своїм життям. І саме вони мають відчувати довіру до тих рішень, які приймаються в центрі. Зараз це буде непросто, тому що дуже багато негативу вже вилилося. Але це треба робити", - наголосив Данилюк.
Нагадаємо, що дві третини українців вважають Росію країною-агресором.
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