Дата та час початку матчу "Фенербахче" - "Динамо" стали відомими Перший матч киян відбудеться 20 липня у польському Лодзі

Визначилися дата та час початку другого футбольного матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) - "Динамо" (Київ, Україна).

Фото: fcdynamo.com

Матч-відповідь відбудеться на домашній арені турецького клубу "Шюкрю Сараджоглу" у середу, 27 липня. Час початку поєдинку - о 20.00 (місцевий час збігається з київським).

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