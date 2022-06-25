СПОРТ НОВИНИВизначилися дата та час початку другого футбольного матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) - "Динамо" (Київ, Україна).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дата та час початку матчу "Фенербахче" - "Динамо" стали відомими
Перший матч киян відбудеться 20 липня у польському Лодзі
Фото: fcdynamo.com
Матч-відповідь відбудеться на домашній арені турецького клубу "Шюкрю Сараджоглу" у середу, 27 липня.
Час початку поєдинку - о 20.00 (місцевий час збігається з київським).
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