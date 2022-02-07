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Дайджест головних новин за ніч

Головне, що відбулось вніч проти 2 липня.
Дайджест головних новин за ніч Фото: з вільних джерел

Триває військова операція із зачищення о. Зміїний. Знищено реактивну систему залпового вогню "Град", зенітний ракетно-граматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої, автомобільної техніки та рйон укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено, - повідомляє ОК "Південь".

Ворожа авіація знову намагалася атакувати Одещину. Ракету Х-31, випущену з літака над морем, було знищено зенітним ракетним підрозділом. 

За минулу добу на Луганщині 1 липня було відбито два масованих наступи росіян - в напрямку Верхньокам'янки та желатинового заводу. В обох випадках окупанти відійшли. 

Станом на ранок на Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини у Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. 

Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи, - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Наразі інформація щодо причин та наслідків уточнюється. 

росія готує власну економіку до підтримки армії, готуючись до тривалої війни, - Інститут війни (ISW). На розгляд внесена поправка до законів про те, що російські підприємства зобов'язані підтримувати "спеціальні та антитерористичні операції".

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02 07 2022 11:16
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