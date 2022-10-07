Дайджест основних новин за ніч

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За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, 23 людини отримали поранення. Триває розбір завалів будинку у Часовому Ярі. Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами, в тому числі одна дитина. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.
Впродовж останньої ночі росіянами здійснено 7 артилерійських обстрілів і 4 ракетних удари по території Луганщини. Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів.
9 липня ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено 2 вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки.
В уряді Канади повідомили про намір розширити санкції проти росії. Зокрема у нафтовій, газовій та хімічній секторах промисловості. Вони будуть зосередженні на тому, аби зменшити доходи бюджету рф і недопустити їх використання для ведення війни в Україні.
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