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"Дайте нам ядерну зброю і ракети" – Зеленський

04 лютого 2025, 20:31
На його думку, це може допомогти стримувати росію певний час.
Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триває вступ у НАТО. Це може бути ядерне озброєння або більша кількість ракет.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.
 
За словами президента, якщо Україна наразі не вступає у НАТО, то країні необхідний захист протягом всього часу, поки триває цей процес.
 
"Якщо цей процес затягнеться на роки чи десятиліття, не через нас, а через партнерів, то у нас виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час на всьому цьому шляху. Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай дадуть нам ядерну зброю. Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити росію?" - розповів Зеленський.
 
На його думку, це може допомогти стримувати Росію певний час.
 
"Поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнерів, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні. Якщо ми говоримо про це, добре, але тут виникає питання, про яке я вам говорив. Якщо ми не в НАТО, то чому путін на нашій землі? Якщо ми не в НАТО і Америка каже, що ми не готові прийняти Україну в НАТО, то путін повинен повністю відступити з нашої території", - сказав президент.
 
Після того, як росія піде з території України можна буде говорити про фінансову компенсацію за всі втрати, які зазнала Україна від окупантів.
 
"путін вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Гаразд, ми не члени НАТО. Забирайтеся з нашої землі. Це треба розглядати саме так", - підкреслив Зеленський.
ядерна зброяПутінвійна в Україніросія окупанти

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