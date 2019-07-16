ДБР і СБУ провели обшук у Головному управлінні ДФС Дніпропетровщини, - ВІДЕО

У понеділок, 15 липня, в приміщеннях, займаних податковою міліцією ГУ ДФС в Дніпропетровській області (місто Дніпро), Державне бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України провело обшук.

Після звільнення Кирила Суворова через майже чотири тижні - це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра, інформує "Апостроф".

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції під керівництвом першого заступника в.о. глави ДФС в Дніпропетровській області Сергія Пенькова викрали в кінці травня 2019 року директори ТОВ "Софт Ойл" Кирила Суворова і три тижні його незаконно утримували, поки бізнесмен не втік. Метою цієї рейдерської атаки є компанія і товар вартістю $7 млн, який зберігається в Миколаєві.

В інтерв'ю центральним телеканалам Сергій Пеньков, фактично зізнався у викраденні людини, його незаконному утриманні і своїй причетності до цього злочину. На його думку, виправданням таким дії може служити те, що тримали Кирила Суворова не у підвалі, а на заміській турбазі, при цьому позбавили директора компанії волі, паспорту, засобів зв'язку, здійснювали фізичне і психологічне насильство, а також вимагали відмовитися від компанії. Це глава податкової міліції Дніпра, мабуть, не вважає протизаконним.

В п'ятницю 12 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Дніпро. Він зустрічався з жителями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій. Представники ГО "Стоп корупції" звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, який трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що така біда по всій Україні і ДФС очікує реформа, а по податковій міліції вже прийнято рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого вважають головним винуватцем викрадення Кирила Суворова і записав ім'я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.