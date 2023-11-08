ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного

Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб.

Слідство розглядає 4 версії смерті помічника Залужного майора Геннадія Частякова, головна – нещасний випадок.



Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

"У кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії вказаних подій. Основна версія – нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Друга версія, яку розглядає слідство, – умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів його родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок на замовлення спецслужб росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин (могла бути помста чи ревнощі зі сторони колег по службі). Четверта версія – здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Частяков, військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ", – розповіла посадовиця.



На уточнююче запитання Сапьян повторила, що основною є версія трагічного випадку. У справі призначено декілька експертиз. Радниця наголосила, що це кримінальне провадження, як і низка інших, перебуває на особливому контролі керівництва ДБР.