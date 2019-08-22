ДБР порушило справу проти ректора КПІ Згуровського

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно ректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайла Згуровського через будівництво житлового комплексу "Генезис" на земельній ділянці, що належить КПІ.

Відзначають, що справу порушено 7 червня 2019 року за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), повідомляє LB.ua.

"Під час досудового розслідування встановлено, що ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", за попередньою змовою з експрезидентом фірми забудовника, який є народним депутатом України (мається на увазі колишній президент корпорації "Укрбуд", депутат Верховної Ради Максим Микитась) і іншими особами, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем і з метою одержання неправомірної вигоди, організували незаконну схему виділення земельної ділянки під забудову, в зв'язку з чим було завдано великих збитків державі", - наголошується в матеріалах суду.

Встановлено, що рішенням Київської міськради від грудня 2004 року було затверджено проект відведення земельної ділянки КПІ для будівництва, експлуатації та обслуговування навчально-житлового комплексу в кварталі, обмеженому вулицями Індустріальною, Борщагівською і провулком Індустріальним у Солом'янському районі.

Розпорядженням КМДА в 2008 році було надано дозвіл Національному технічному університету здійснити проєктування та будівництво навчально-житлового та торговельно-офісного комплексу з наземно-підземним паркінгом на цій земельній ділянці.

Водночас станом на поточний момент на цій ділянці корпорація "Укрбуд" будує житловий комплекс "Генезис".

У липні суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив їм вилучити в університеті всі необхідні документи про будівництво ЖК, а також копію наказу про призначення Згуровського ректором і його посадові обов'язки.

Нагадаємо, 25 жовтня в Києві студенти Національного технічого університету "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" влаштували акцію протесту. Студенти вимагали відставки ректора університету Михайла Згуровського та проректора Петра Ковальова через їхню можливу причетніст до корупції, іншою вимогою було – покращення умов для проживання та навчання. Окрім студентів, учась в акції взяли викладачі ВНЗ, також на мітинг прийшов депутат Київради Володимир Назаренко. Студенти вийшли на демонстрацію після публікації у ЗМІ розслідування, згідно з яким ректор вузу Михайло Згуровський не зазначив у своїх деклараціях спільний з сином будівельний бізнес у Чорногорії та кошти від продажу нерухомості в США.

У розслідуванні йшлося, що дружина Згуровського Тетяна Померанцева є громадянкою США. Її місце роботи – компанія "Системний аналіз та рішення". У декларації зазначено, що вона володіє будинком у США площею 150 квадратних метрів, вартість якого Померанцева вказувати відмовилась. Крім того, журналісти дізналися за допомогою відкритих американських джерел, що Михайло Згуровський та його син Олександр Згуровський мали у США інші об'єкти нерухомості.